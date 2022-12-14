Тамбовская область стала одним из лучших субъектов по эффективности дорожного строительства в 2022 году

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Наш регион в числе лидеров назвал заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, подводя итоги реализации национального проекта в 2022 году. Традиционной наградой за эту работу станет дорожная техника.

В этом году финансирование национального проекта в области составило 1,47 миллиарда рублей. На эти средства отремонтировали или реконструировали больше 50 километров дорог и четыре моста.

В общей сложности «дорожные» расходы региона составили беспрецедентное 9,2 миллиарда рублей. На них обновлено больше 298 километров дорог и 233 погонных метров мостов.

«Качественные дороги должны быть не только в городах и райцентрах, но и селах. Благодаря нацпроекту у нас появились дополнительные возможности для ремонта дорог. Сейчас мы меняем подход к ремонту дорог, с акцентом на качество и будем строго спрашивать с подрядчиков как за соблюдение сроков, так и за качество выполненных работ», - отмечает Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Акцент в этом году делали на региональных дорогах, которые давно не видели нормального ремонта. Например, начали приводить в порядок дорогу между Моршанском и Пичаево. Внимание уделили трассам, ведущим к туристическим объектам: музею-заповеднику композитора Сергея Рахманинова в Ивановке Уваровского района, а также к месту проведения фольклорно-спортивного праздника Атмановские кулачки в Сосновском районе.

Среди масштабных проектов – начало строительства путепровода в районе Новой Ляды Тамбовского района. Этот проект планировалось рассмотреть только после 2025 года, но работа началась уже сейчас, после обращения Главы региона Максима Егорова к заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину, который поддержал проект.

«В этом году в дорожной сфере сделано много, но и в следующем году нам предстоит сделать не меньше. Мы уже формируем план строительства и ремонта дорог и мостов, будем использовать все имеющиеся для этого возможности. Это не только поддержка по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», но и программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», «Современный облик сельских территорий». Каждый рубль должен быть потрачен эффективно и с пользой для жителей Тамбовщины», - отмечает Максим Егоров.

Масштабность планов можно оценить по меморандуму о развитии автомобильных дорог региона, который подписали Правительство Тамбовской области и Федеральное дорожное агентство. Финансовое обеспечение программы дорожной деятельности на ближайшие пять лет составляет 29,2 миллиарда рублей.

Татьяна Юрьева