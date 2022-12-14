Тамбовские энергетики содействуют реализации федеральной программы «Чистая вода» в регионе

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В рамках реализации программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» специалисты филиала «Тамбовэнерго» обеспечили запрашиваемой мощностью новый водозаборный узел с отходящими сетями водоснабжения в рабочем поселке Умет Уметского района Тамбовской области.

Основным источником электроснабжения данного объекта стала подстанция 110/35/10 кВ «Уметская», резервным – 35/10 «Восточная». Мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составила 75 кВт.

В рамках договора технологического присоединения выполнено строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 1 350 м и 0,4 кВ протяженностью 160 м, установлена комплектная трансформаторная подстанция мощностью 100 кВА.

Новый объект включает две водозаборные скважины – рабочую и резервную глубиной около 170 метров каждая, станцию водоподготовки производительностью 1200 кубометров воды в сутки, блок доочистки и другое оборудование. Технологические процессы на водозаборном узле полностью автоматизируют, а применение современных технологий позволит снизить затраты энергии и труда по обслуживанию оборудования.

Функционирование водозаборного узла с отходящими сетями водоснабжения позволит обеспечить жителей качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Запуск в работу нового водозаборного узла ожидается в ближайшее время для подачи чистой воды 5 тысячам жителей поселка.

«В регионе проводится благоустройство общественных пространств, формируется комфортная и доступная для жизнедеятельности среда в населенных пунктах. «Тамбовэнерго» вносит свой вклад в модернизацию систем водоснабжения с использованием современных технологий и, как следствие, в повышение качества питьевой воды», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.