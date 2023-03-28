Практика работы Липецкой области с семьями участников СВО станет одной из базовых фонда поддержки спецоперации

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Липецкая система патронажа семей мобилизованных станет одной из базовых в России и ляжет в основу фонда поддержки спецоперации. Об этом заявил полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев в ходе пленарной сессии рабочей группы совета ЦФО, которая прошла в Воронеже.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», полпред Президента РФ высоко оценил работу регионов над проектами поддержки участников специальной военной операции и их семей, при этом отдельно выделив опыт Липецкой области. «У Липецкой области есть уникальный опыт по патронажу. Накануне на встрече с президентом губернатор Кемеровской области сообщал, что у него над поддержкой семей военнослужащих работает 1300 сотрудников. Так вот в Липецкой области с этими задачами справляются 20 человек», – отметил Игорь Щёголев.

В Липецкой области для работы с семьями мобилизованных внедрена электронная система «Патронаж». Она позволяет оперативно отрабатывать поступающие обращения и не требует привлечения большого числа операторов. За каждым соцкуратором закреплено по несколько семей, актуальная информация о которых доступна специалистам в электронной базе. Благодаря чат-боту близкие военнослужащих имеют возможность обращаться за помощью и разъяснениями круглосуточно. Если обращения от семей долго не поступают, социальные кураторы связываются с ними по телефону и узнают, всё ли в порядке и чем регион может помочь.

«Мы считаем, что эта система достойна масштабирования. Постепенно будем её внедрять в работу с другими категориями граждан. Будущие мамы, старшее поколение – в первую очередь поработаем с ними», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Соцкураторы в Липецкой области уже приняли и отработали более 10 тысяч заявок от семей мобилизованных. Сейчас к системе в тестовом режиме подключают медучреждения, для работы с беременными женщинами.

«Липецкая практика на сегодня является наиболее передовой. Она точно станет одной из базовых, ляжет в основу фонда поддержки спецоперации», – заявил полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.