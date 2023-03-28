Сельхозпроизводители Тамбовской области рассказали о преимуществах тракторов Ростсельмаш

В хозяйствах Тамбовской области активно используют технику ведущего отечественного производителя Ростсельмаш. Главное ее преимущество, по словам аграриев, надежность, экономичность, комфорт и доступное сервисное обслуживание. О том, как работают тракторы модели Ростсельмаш 2375 в реальных тамбовских условиях, рассказывают индивидуальные предприниматели Юрий Анохин и Сергей Толстопятов.

- Трактор Ростсельмаш 2375 наше хозяйство, в котором обрабатывается 840 гектаров земли, приобрело в 2021 году, - рассказывает Юрий Анохин. – Год тогда для нас сложился очень удачно и мы задумались об обновлении автопарка. Выбирали среди отечественных производителей. Не понаслышке зная, какие проблемы сейчас возникают с импортной техникой – подорожали запчасти, есть проблемы с их доставкой и сервисным обслуживанием таких машин в целом. Трактор Ростсельмаш устроил по всем техническим характеристикам. Перед началом полевых работ он прошел профилактический осмотр и теперь есть уверенность, что сезон отработает безотказно.

По словам Юрия Михайловича, новая техника, которая активно использовалась в хозяйстве на протяжении сезона 2022 года, заменил все имеющиеся машины.

- Многофункциональность достигается благодаря возможности использовать различное прицепное оборудование, - продолжает Юрий Анохин. – Трактор, можем уверенно сказать, мощный, надежный и простой в эксплуатации. Особенно оценили гидравлическую систему, которой оборудован трактор в базовой комплектации. Она позволяет оснащать сельхозмашину любыми видами дополнительных устройств.

Оценили приобретение и механизаторы, которые работают на тракторе.

- В кабине чисто, благодаря системе кондиционирования – прохладно, механизатору эксплуатировать такую технику очень комфортно и приятно, - говорит Юрий Михайлович. – Отмечают безотказную работу двигателя – с ним всегда можно обеспечить надежный запуск, даже в холодную погоду, при этом шумность у него минимальная, а расход топлива очень экономичный.

Сельхозпроизводитель Сергей Толстоусов приобрел для своего хозяйства, площадью 1 тысяча гектаров, комбайн и трактор производства Ростсельмаш.

- Время показало, а трактор работает в течение двух лет, что техника эта – надежная. Импортная техника у нас тоже есть, но случилось так, что одна машина сломалась, в декабре заказали к ней нужную запчасть, но доставили ее только спустя три месяца. А если бы поломка произошла в разгар сезона? Так бы и простояла машина несколько месяцев без дела? А с техникой Ростсельмаш у нас никаких проблем не возникает, более того, благодаря качественному сервисному обслуживанию, все можно быстро и оперативно решить. За это мы спокойны. Тракторы Ростсельмаш – современные машины, где до мелочей продумано, в том числе рабочее место механизатора. Здесь удобная просторная кабина, кондиционер. Благодаря системам автоматической настройки, например при севе культур, все происходит в автоматическом режиме при минимальном даже не вмешательстве, а контроле со стороны механизатора. Это, конечно очень облегчает работу, сохраняя ее качество и уровень производительности.

Татьяна Юрьева