Тамбовские энергетики провели лекцию для студентов

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Сотрудники филиала «Тамбовэнерго» провели лекцию для студентов Тамбовского государственного технического университета, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электроснабжение промышленных объектов». Будущие специалисты узнали от тамбовских энергетиков об особенностях работы ключевых подразделений «Тамбовэнерго»: Службе подстанций и Службе релейной защиты.

Начальник Тамбовского участка Службы подстанций филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Станислав Черных подробно рассказал студентам об оборудовании, применяемом на подстанции (ПС), в том числе российских производителей, внедряемых технологиях и технике безопасности при проведении работ на ПС.

Доклад начальника Кирсановского участка Службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Александра Казанина был посвящен назначению и организации работы релейной защиты. Из лекции студенты узнали о том, что релейная защита обеспечивает надежную работу современной энергосистемы.

«В Тамбовэнерго стараются сделать обучение будущих энергетиков насыщенным интересной и полезной практической информацией. Рассказывая студентам о производственных процессах, мы пробуждаем у них интерес к новым знаниям, выходящим за рамки основных образовательных программ. Обмен опытом с квалифицированными специалистами, не один год проработавшими в электроэнергетической отрасли, создают питательную среду для роста молодых талантов», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.