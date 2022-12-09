Игорь Артамонов возложил цветы к Вечному огню в Липецке

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9 декабря в России отмечается памятная дата – День героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возложил красные гвоздики к Вечному огню на площади Героев в Липецке.

Цветы к мемориалу также принесли представители городской администрации, областных советов депутатов и ветеранов, силовых структур и молодежных общественных организаций области, школьники и студенты. Они почтили минутой молчания память земляков, в разное время отдавших жизнь за свободу и независимость России.

«В этот день мы вспоминаем не только наших героических предков, но чествуем ныне живущих героев Отечества. Мы благодарим тех, кто сегодня выполняет воинский долг и защищает Родину», - сказал Игорь Артамонов.

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День Героев Отечества – праздник с дореволюционной историей. В этот день в 1769 году Екатериной II был учреждён орден Святого Георгия — высшая военная награда. Праздник отмечают с 2007 года: 28 февраля 2007 года памятную дату утвердил президент России Владимир Путин.

Липецкая земля – родина 171 Героя Советского Союза и 19 Героев Российской Федерации. Большинство из них удостоились этого почетного звания посмертно. В регионе живут единственный Герой Советского Союза Юрий Чурилов и три Героя России — Николай Шпитонков, Владимир Богодухов и Олег Сторожук.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.