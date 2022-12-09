В Тамбовской области меняется тариф на капремонт: кто окажется в плюсе?

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От собранных средств зависит, сколько многоквартирных домов будет отремонтировано, а значит, комфорт в квартирах жителей. Изменения произойдут и в Тамбовской области. Тариф здесь увеличится на 17,5%. Мы спросили у представителей регионального Фонда капитального ремонта, с чем связаны изменения и на что конкретно они повлияют.

Проще всего рассматривать тему на примере классической двухкомнатной квартиры площадью, допустим, 55 квадратных метров. Если сейчас стоимость капремонта обходится собственнику в 497,75 рубля, то с января эта сумма увеличится до 584,65 рубля. То есть за один квадратный метр рост составит 1,58 рубля, а в целом за двухкомнатную квартиру - 86,9 рубля.

Причины у изменений вполне объективные, связанные как с глобальными процессами (экономической ситуацией в мире), так и с местными (необходимостью ремонта в домах, которым не один десяток лет). Велико ли подорожание конкретно на капремонт? Пожалуй, для каждого ответ на этот вопрос индивидуален. Но для сравнения – литр растительного масла сегодня стоит 100 рублей, двухсотграммовая пачка сливочного – 130 рублей.

С изменением тарифа в Фонд капитального ремонта региона будет поступать на 135 миллионов рублей больше. Благодаря этому улучшатся условия проживания для 5000 тамбовчан: будет дополнительно отремонтировано 35 крыш, 45 лифтов, а в 11 домах сделают комплексный ремонт.

Для сравнения в этом году в регионе капитальный ремонт проведен в 219 домах. В них отремонтировали 110 крыш, 57 фасадов, 81 инженерную сеть, 56 отопительных систем, 12 подвальных помещений. Так в этих домах обеспечили комфортное проживание жителей. Продолжается работа еще в 40 домах.

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Может ли тариф не расти? Да, если перестанут расти все цены, а дома перестанут ветшать. Но, к сожалению, такая ситуация на грани фантастики. При этом размер изменения тарифа устанавливается как минимум на размер инфляции на основании рекомендаций Ассоциации региональных операторов капитального ремонта и Минстроя. А в этом году именно на 17,5% вырос индекс потребительских цен в сфере услуг ЖКХ.

При этом Тамбовская область в росте тарифов отстает от соседних регионов. Например, в Липецкой области тариф на капремонт уже в этом году составляет 11,8 рубля в месяц, в Рязанской – 11,65 рубля, в Воронежской – 9,82 рубля.

В Фонде капитального ремонта Тамбовской области поясняют, что со следующего года каждый оплаченный рубль можно будет найти на сайте Фонда. Это новшество введено его новым руководителем, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта области Ильей Абрамовым. Он внедряет новый принцип работы организации – максимальную открытость.

Изменение подразумевает, что любой тамбовчанин сможет найти информацию о том или ином доме на сайте Фонда. Там будут публиковаться ежемесячные и ежегодный отчет о проделанной работе и потраченных средствах. Любой человек сможет найти по конкретному адресу полную информацию, а также фото до и после работ. Кроме того, у каждого дома, где будет проводиться ремонт, появится «паспорт объекта» со данными о работах и их сроках, ответственных.

Ни одно повышение цены не вызывает положительных эмоций. Но важно понимать, за что мы платим? Когда ответственность исполнителей на высоком уровне, а каждый рубль идет в нужное всем жителям дело, цена кажется не такой высокой.

Татьяна Юрьева