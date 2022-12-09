Тамбовские энергетики провели «День клиента»

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В рамках встречи все желающие получили индивидуальные консультации заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрея Голова по интересующим их вопросам.

Основные вопросы, прозвучавшие в ходе общения, касались услуги технологического присоединения к электросетям, сроков выполнения работ по договорам, наличия возможности техприсоединения, а также консультации потребителей по дальнейшим действиям для его оформления.

Проводимые встречи с потребителями уже показали свою актуальность и эффективность. За прошедшее время было рассмотрено порядка 30 обращений. Каждому клиенту предоставлены необходимые разъяснения и выработаны конкретные решения его вопроса. Заявителям был предложен алгоритм дальнейших действий, каждое поступившее обращение руководитель филиала взял под личный контроль и дал соответствующие поручения профильным руководителям подразделений «Тамбовэнерго».

«День клиента» в таком формате будет и в дальнейшем проходить еженедельно по четвергам в Общественной приемной Тамбовского регионального отделения «Общероссийский народный фронт».

«У «Тамбовэнерго» есть успешный опыт проведения открытых встреч с представителями бизнеса и главами фермерских хозяйств. Эта работа ведется на системной основе при поддержке различных деловых и общественных объединений. В данный момент мы расширяем практику приемов по вопросам технологического присоединения для всех наших клиентов, включая физических лиц. Мы заинтересованы в выстраивании конструктивного диалога с нашими заявителями и повышении качества и доступности услуги подключения к сетям», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.