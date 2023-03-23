Электробус КАМАЗ начнут тестировать в Липецке уже в марте

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В Липецке появится тестовый маршрут с электробусом КАМАЗ-6282 и ультрабыстрой зарядной станцией для него. Это закреплено в соглашении о сотрудничестве в сфере развития зарядной инфраструктуры и электрического транспорта в регионе, которое сегодня подписали заместитель губернатора региона Роман Петрухин, директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров и советник Президента Sitronics Group Армен Сафарян.

«За последние несколько лет общественный транспорт Липецка стал гораздо экологичнее. Для этого мы значительно обновили автобусный парк. Развитие электротранспорта станет ещё одним важным шагом в работе по модернизации транспортной инфраструктуры областного центра», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Планируется, что на городские маршруты транспортное средство выйдет уже завтра, 24 марта. В течение месяца специалисты будут фиксировать эксплуатационные показатели электробуса, в том числе запас хода и время зарядки, а липчане за это время смогут оценить удобство салона и комфорт поездок. Салон машины рассчитан на 85 пассажиров и доступен для маломобильных граждан, также в нем установлены USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов.

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Как рассказали в городском департаменте транспорта, оценить качество работы электробуса смогут пассажиры сразу нескольких районов – его планируют испытать на разных маршрутах. Результаты тестирования будут учитываться при принятии решения о закупке подобных транспортных средств у предприятия. В рамках реализации комплексной программы развития городского наземного электрического транспорта для Липецка планируют закупить 10 электробусов и трех зарядных станций для них. Соответствующая заявка направлена в Минтранс России. В случае ее одобрения федеральное ведомство выделит областному центру субсидию на закупку транспортных средств.

«Модернизация трамвайной системы областного центра, тестирование электробуса – мы рассматриваем различные варианты развития экологичных видов транспорта в регионе. Однако в пассажирских перевозках должны быть задействованы не просто экологичные машины, но и технически надёжные, комфортные для людей», – подчеркнул Роман Петрухин.

«КАМАЗ» располагает большим опытом в сфере производства инновационного электротранспорта. За пять лет мы произвели свыше 800 электробусов и в ближайшие два года этот показатель вырастет более, чем в два раза. Мы рады, что интерес к нашему высокотехнологичному продукту, прошедшему испытание временем и крупнейшим мегаполисом, сегодня проявляют и другие регионы России. Эта инновационная техника позволяет улучшить транспортную инфраструктуру города и решить важные вопросы экологии», – прокомментировал Самат Саттаров.

Для зарядки электробуса на территории предприятия «Горэлектротранс» установили ультрабыструю зарядную станцию. Поддерживать ее технически будет российский оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). Зарядка мощностью 300 кВт сможет восполнить заряд электробуса до 80% за 10-15 минут. В течение месяца оператор будет контролировать работу зарядной станции в системе управления и мониторинга, а также составлять график зарядки электробуса, получать отчёты по потреблению электроэнергии и проводить онлайн-мониторинг сети и состояния батареи.

«С точки зрения технологий, страна сегодня проходит этап трансформации. Мы видим, как активно автоконцерны переходят от производства бензиновых авто к электрическому транспорту, и как быстро, благодаря государственной поддержке, развивается зарядная инфраструктура. Запуск пилотного проекта в Липецке — яркий пример движения к обеспечению технологического суверенитета в РФ за счет отечественных решений. И достижения в сфере электротранспорта — отличное тому подтверждение», — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Это не первый совместный проект Sitronics Electro и КАМАЗ: в 2022 году компании участвовали в тестовых запусках электробуса и зарядной станции в Сочи, Волгограде и Ростове-на-Дону. Электробус КАМАЗ-6282 – одна из высокотехнологичных моделей в линейке пассажирской автотехники, которую компания производит с 2018 года. К этому дню ведущий российский автопроизводитель поставил уже более 800 электробусов. Кроме того, «КАМАЗ» берет на себя обязательства по сервисному обслуживанию инновационного транспорта в течение 15 лет.

В октябре 2022 года Sitronics Electro и Липецкая область подписали соглашение о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей. В рамках правительственной субсидии оператор запустит в работу быстрые зарядные станции мощностью 150 кВт. Зарядки этого оператора уже заряжают электромобили в Москве, Сочи, Ульяновске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.