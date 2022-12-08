Завершился ремонт Центра культуры и досуга Мордовского района

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В течение последних нескольких лет в учреждении проводились поэтапные работы по его обновлению. В 2022 году благодаря нацпроекту «Культура» капремонт завершился.

В рамках партпроекта «Культура малой Родины» ежегодно проводится ремонт сельских ДК. Сегодня переоснащение домов культуры — приоритетное направление Народной программы партии «Единая Россия». Глава Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Егоров уделяет большое внимание развитию сельских территорий региона. В области строятся новые образовательные, медицинские, культурные и спортивные объекты. В регионе проводится масштабный ремонт дорог, ремонт и строительство объектов водоснабжения.

«Культурная среда – важный элемент жизни на селе. Обновлённые учреждения культуры создают дополнительные возможности для творческой самореализации молодежи и организации семейного досуга. В Народной программе партии подчеркивается, что необходимо наращивать работу по реконструкции и строительству учреждений культуры, сегодня этот вопрос особенно актуален для жителей сельской местности. Жители Мордовского района, сотрудники учреждения получили возможность работать и заниматься любимым делом в новых, современных условиях. Уверен в том, что десятки миллионов рублей, вложенных в капитальный ремонт Центра культуры и досуга, не потрачены напрасно. Создание комфортных условий для жизни людей на селе – это одна из наших главных задач», – говорит Максим Егоров.

На капитальный ремонт здания, построенного 46 лет назад, ушло несколько лет. В 2022 году только на внутреннюю отделку помещений Центра Мордовского района было направлено более 19 млн рублей.

В Центре культуры и досуга Мордовского района по партпроекту «Единой России» «Культура малой родины» в этом году в зрительном зале установили кресла, заменили одежду сцены, закупили музыкальную аппаратуру.

«Масштабная работа по капитальному ремонту и строительству новых домов культуры в сельских населенных пунктах Тамбовской области проводится по федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В 2022 году на обновление четырех домов культуры направили около 48 миллионов рублей. Из них 43 миллиона рублей – средства федерального бюджета. Дома культуры отремонтировали в Мордовском, Сосновском, Кирсановском и Уваровском районах», – прокомментировала региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Нина Косачева.