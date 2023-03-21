Тамбовские энергетики готовы к прохождению паводка

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Для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса региона во время весеннего половодья специалисты предприятия провели в общей сложности более 40 мероприятий. Их контролировала паводковая комиссия под руководством первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Игоря Седанова.

Энергетиками определен перечень объектов, находящихся в зонах повышенного риска в период весеннего половодья для выполнения противопаводковых мероприятий. Обеспечена готовность аварийного резерва материалов и оборудования, резервных источников энергоснабжения, передвижных насосов, плавсредств, спецтехники и механизмов, действующих и резервных каналов связи и оповещения. Проведены осмотры переходов воздушных линий электропередачи через реки. Определены схемы доставки в предполагаемые зоны затопления техники, материалов и оборудования на случай ликвидации возможных повреждений оборудования подстанций и воздушных ЛЭП.

Для получения своевременных прогнозов о паводковой ситуации в регионе в филиале налажено эффективное взаимодействие с гидрометеорологической службой, местными и региональными органами власти и Главным управлением МЧС России по Тамбовской области.

«Своевременное выполнение организационно-технических мероприятий по подготовке к паводку служит гарантией надежной работы электросетевых объектов, позволяет избежать отключений, сохранить оборудование в исправном состоянии и обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей региона в период весеннего половодья», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.