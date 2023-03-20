Тамбовские энергетики провели региональную коллегию

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В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр», куратор «Тамбовэнерго» Ольга Даньшина, и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев, руководители исполнительного аппарата и районов электрических сетей.

В ходе Коллегии участники обсудили работу технического блока, реализацию услуг и учет электроэнергии, инвестиционную деятельность и капитальное строительство, развитие услуг и сервисов, взаимодействие с клиентами. Отдельное внимание было уделено вопросам надежности электроснабжения потребителей региона. Также во время Коллегии были рассмотрены стратегические цели и задачи, запланированные на 2023 год.

«Встреча в таком формате позволяет видеть заинтересованность каждого в достижении поставленных целей и задач. От грамотной и слаженной работы энергетиков зависит комфорт и благополучие жителей региона. Отмечу, что сотрудники «Тамбовэнерго» с честью решают самые сложные задачи. Благодарю за качественную работу и надеюсь, что мы встретимся с вами в таком же формате, подведем итоги текущего года, и будем гордиться полученными результатами», – подвела итог заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» Ольга Даньшина.

«Мы обсудили первоочередные задачи на этот год и сделаем все возможное, чтобы реализовать их. Впереди у коллектива филиала много интенсивной и напряженной работы, ведь от нашего труда зависит развитие и комфорт жителей Тамбовской области», – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.