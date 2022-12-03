Максим Егоров поблагодарил волонтёров за помощь жителям Донбасса, российским военнослужащим и их семьям

«Нас объединяет патриотизм и неравнодушие. Партия «Единая Россия» доказала, что может брать на себя ответственность за происходящее, даже в решении сложных задач. Сегодня партия – это люди, от рабочих до выдающихся ученых, предпринимателей и врачей с учителями, – говорит глава Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая России» Максим Егоров. – Выражаю слова благодарности всем, кто принимает участие в масштабной работе, сначала в пандемию коронавируса, а затем в рамках помощи жителям Донбасса, российским военнослужащим, их семьям. Каждый из нас помогает, делает все возможное для эффективной работы штаба #МыВместе. Мы продолжим адресно помогать людям, которые в этом нуждаются. Только с 24 февраля на территории Тамбовской области были собраны и направлены на Донбасс 28 рейсов с гуманитарной помощью, общим количеством 375 тонн. Работы еще много. И сегодня особенно хочется поблагодарить тех, кто готов помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это тысячи жителей Тамбовской области, предприниматели, работники сельского хозяйства, волонтеры. Спасибо каждому из вас!»

Вчера по всей стране, в том числе в новых регионах, руководители региональных отделений провели встречи с волонтерами и благотворителями. В центральном исполкоме «Единой России» такую встречу провели Председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Открывая мероприятие, Дмитрий Медведев отметил, что волонтёрская деятельность партии в значительной степени развернулась во время пандемии, а во время СВО была расширена. Все участники этой работы помогают другим не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.

«Особенно сейчас, когда идёт СВО, и огромному количеству людей нужна помощь и поддержка. И военнослужащим, их семьям, жителям в прифронтовых регионах, в новых регионах нашей страны. С самого начала партия развернула эту работу. Мы и раньше занимались такого рода работой. Всё это началось в активной степени, когда была пандемия. Хотя и до этого волонтёрское движение в партии существовало. Все вы стараетесь делать всё от вас зависящее в меру возможностей, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне», - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» вместе с волонтёрами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней СВО оказывает помощь людям, военнослужащим, бойцам Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик, Вооружённым силам. И делает это «от чистого сердца».

«Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтёрского движения – ещё раз низкий за это поклон», – сказал секретарь Генсовета.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» только в октябре собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе и в новых регионах «Единая Россия» открыла более 40 гуманитарных центров. Работают общественные приемные партии, в ряде территорий – партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.