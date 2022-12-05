Тамбовские энергетики обеспечили электроснабжением аграрный объект в Никифоровском районе

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Энергетики провели работы по технологическому присоединению строящегося склада для хранения зерна в р.п. Дмитриевка Никифоровского района, мощность присоединенного объекта составила 460 кВт. Основной источник питания – подстанция 110/35/10 кВ «Никифоровская».

Никифоровское хлебоприемное предприятие создано в 2003 году. Мощность элеватора составляет 55 тысяч тонн единовременного хранения зерна, которое осуществляется в напольных складах с активной вентиляцией. На предприятии сформирована хорошая техническая база, имеется опыт работы в самых сложных условиях, осуществляется сушка и подработка продукции. Строительство нового, современного склада позволит увеличить объем единовременного хранения зерна до 62 000 тонн.

«Базовая отрасль экономики Тамбовской области – агропромышленный комплекс, поэтому мы уделяем вопросам электроснабжения его предприятий самое серьезное внимание. Обеспечивая своевременную и полную выдачу мощности объектам агропрома, «Тамбовэнерго» вносит вклад в социально-экономическое развитие и реализацию государственной политики импортозамещения в регионе», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.