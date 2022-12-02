Благоустроенные в этом году территории Тамбовской области оценят на всероссийском конкурсе

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Такое решение приняла конкурсная комиссия региона.

Комфортная и современная территория в районе улицы Киквидзе стала такой в этом году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». По нему на благоустройство сквера выделили около 19,5 миллиона рублей.

На территории проложили дорожки с покрытием из тротуарной плитки, установили лавочки и урны, сделали освещение, высадили деревья и кустарники, создали игровые и спортивные зоны. Чтобы сквер прослужил долго, перед началом работ заменили ветхие сети теплоснабжения, проходящие через эту территорию. В общей сложности преобразилась территория площадью 5,5 тысячи квадратных метров.

В Строителе появилась многофункциональная спортивная площадка. Она размещена в одном из самых людных мест поселка, рядом с Центром культуры и досуга «Молодежный». Ее стоимость более 5 миллионов рублей. На площадке можно играть в баскетбол, волейбол, хоккей. Для болельщиков установлены две трибуны по 20 мест каждая, для спортсменов – модульная раздевалка. На спортобъекте смонтировали специальное освещение.

Благоустройство территорий проходило по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году благодаря ему благоустроен 101 двор и 112 общественных пространств. Стоимость работ 264 миллиона рублей. Все объекты уже сданы за исключением парка в Уварове, там они завершаются.

Напомним, впервые в этом году в Тамбовской области реализуется региональный проект благоустройства «Дворы Тамбовщины». Эта инициатива принадлежит Главе региона Максиму Егорову. Для благоустройства 26 дворов 104 многоквартирных домов выделено 500,5 миллиона рублей. Позже 500 миллионов рублей возместили из федерального бюджета, по распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Так региональный проект оценили на федеральном уровне.

«Создание комфортной городской среды — одно из приоритетных направлений работы моей команды. Программа «Дворы Тамбовщины» понравилась жителям области, это видно по отзывам в социальных сетях и на личных встречах. В следующем году на высвободившиеся средства регионального бюджета начнем реализацию еще одного проекта «Дорога к дому», по которому приведем в порядок межквартальные пространства, чтобы жизнь в области стала еще комфортнее», — говорит Максим Егоров.

Татьяна Юрьева