В Тамбовской области появятся 9 новых мобильных медицинских комплексов для обслуживания селян

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На Тамбовщину в первом квартале следующего года поступят 9 мобильных комплексов. Один из них будут использовать для проведения профилактических осмотров, остальные – для оказания первичной медико-санитарной помощи. Техника оснащена необходимым оборудованием, также в ней можно будет проводить флюорографию и маммографию.

Для Тамбовской области такая поддержка имеет большое значение, так как большая часть населения региона, 40 процентов, относится именно к сельским жителям.

«Наша задача – повысить доступность высококвалифицированной медицинской помощи для жителей отдаленных сел. Наш регион по проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» уже получил 10 мобильных медицинских комплексов - это фельдшерско-акушерские пункты, маммографы и флюорограф. Теперь количество техники увеличится вдвое, а значит доступность медицинских услуг для сельчан станет выше и качественнее», - отметил Глава региона Максим Егоров.

Отметим, повысить доступность медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов в регионах страны поручил Президент РФ Владимир Путин по итогам Послания Федеральному Собранию в 2021 году. В общей сложности 299 мобильных комплексов получат 68 субъектов РФ.

Напомним, в этом году в Тамбовской области в сфере здравоохранения проводится большая работа: на севере Тамбова идет строительство новой поликлиники, а семь действующих поликлиник отремонтированы в этом году. Завершена реконструкция двух отделений Тамбовской областной детской клинической больницы.

Со следующего года будет запущена региональная программа, направленная на поддержку медицинских кадров, а именно, обеспечение их жильем. Она дополнит действующие программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Всего до конца 2024 года в Тамбовской области планируется трудоустроить 400 врачей и 600 медсестер.

Татьяна Юрьева