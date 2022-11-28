С 1 декабря в Тамбовской области вырастут тарифы на «коммуналку»

После декабрьского подорожания жителям обещают полтора года не поднимать тарифы Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области утвердили новые тарифы на коммунальные услуги, которые начнут действовать в регионе с 1 декабря. Напомним, согласно принятому в ноябре постановлению правительства, индексацию стоимость коммунальных услуг по всей стране перенесли с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. В региональном управлении по регулированию тарифов пояснили, что платежки в РФ, в том числе в Тамбовской области, в среднем вырастут на 9%. Это в рамках ожидаемой инфляции 2022 года, которую прогнозируют на уровне 13,9%.

В Тамбовской области тарифы на газ и вывоз мусора увеличатся на 8%, на электроэнергию – на 9%, стоимость этих услуг едина по всей области. Что касается роста цен на тепло, водоснабжение, и водоотведение в среднем по региону они также вырастут на 9%, но так как эти тарифы устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей организации, их рост может отличаться в разных муниципалитетах.

- Рост тарифов может быть выше на территориях, где реализуются инвестиционные программы, при этом в целом рост платежки по таким муниципалитетам не превысит предельного максимального индекса, который для Тамбовской области правительство РФ определило на уровне 11%, - поясняют в управлении по регулированию тарифов Тамбовской области.

Повышение тарифов специалисты объясняют высоким уровнем инфляции и необходимостью обеспечивать бесперебойную работу сферы ЖКХ, а также модернизировать и развивать её. А для того, чтобы выполнять ремонты и реконструкцию коммунальной инфраструктуры, в том числе для обновления теплотрасс и водопроводов, из-за резкого подорожания материалов и оборудования, оказались нужны дополнительные средства, которые возьмут с жителей, заложив траты в тарифы.

В управлении рассказали, что в 2023 году в систему теплоснабжения региона собираются вложить 340 миллионов рублей, из них 300 миллионов – В Тамбове. Это в 1,5 раза больше уровня 2022 года. Кроме того, в областном центре недавно началась реконструкция коллектора по ул. Набережной протяженностью 3 километров и стоимостью около 700 миллионов рублей, которая будет проводиться как за счет собственных средств организации, так и тарифных источников. Соответственно рост тарифов на питьевую воду и водоотведение в Тамбове будет выше, чем в среднем по области.

В Моршанске впервые утверждена инвестиционная программа в сфере водоотведения, согласно которой в этом городе в ближайшие три года реконструируют коллекторы. Это также сказалось на стоимости услуг и она будет выше, чем в среднем по региону. Чуть более высоким рост тарифов из-за работы над инвестпрограммами будет также в Сатинском сельсовете, Инжавинском и Мучкапском поссоветах.

- Следующая индексация тарифов планируется только с 1 июля 2024 года, то есть больше полутора лет роста платы на коммунальные услуги проводиться не будет, - уверяют в управлении по регулированию тарифов.