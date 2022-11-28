Тамбовские энергетики повысили надежность электроснабжения Мордовской центральной районной больницы

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Технические мероприятия проводились по договору технологического присоединения в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», которая предусматривала капитальный ремонт поликлиники Мордовской ЦРБ.

Специалисты филиала выполнили строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 235 м и 0,4 кВ протяженностью 74 м, установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА, благодаря чему медицинское учреждение получило второй независимый источник питания электроэнергией. Мощность присоединенного объекта составила 260 кВт.

Мордовская ЦРБ была построена в 1952 году. В настоящее время это больничный комплекс, объединивший многопрофильный стационар с родильным домом и поликлиникой. На капитальный ремонт поликлиники было выделено 2,5 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В результате ремонта оптимизированы организационно-планировочные решения внутреннего пространства поликлиники, что значительно улучшило условия пребывания пациентов и повысило качество первичной медико-санитарной помощи.

«Социально значимые объекты постоянно находятся на особом контроле энергетиков. Обеспечение надежного и качественного электроснабжения учреждений здравоохранения – это вклад «Тамбовэнерго» в повышение доступности медицинской помощи и стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.