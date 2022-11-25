Три муниципалитета Притамбовья сказали «да» присоединению к Тамбову

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Они проводятся по закону перед тем, как решение выскажут депутаты сельских советов.

За месяц до публичных слушаний начался сбор предложений и вопросов от жителей, а непосредственно на слушаниях они смогли высказать свое мнение лично. В итоге большинство участников разговора поддержали объединение.

Инициатива о включении в состав Тамбова нескольких территорий Тамбовского района была озвучена Тамбовской городской Думой. Она возникла на основании обращений жителей и мнения специалистов. Последние видят в объединении новые возможности для тамбовской агломерации. Дело в том, что от количества жителей зависит федеральное финансирование, а от него – количество положительных изменений: благоустройство территорий, модернизация сферы ЖКХ, финансирование социальных программ.

Жителей интересовал вопрос, сохранятся ли «сельские» льготы? Однозначный ответ на него дал и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александр Филатов.

«Гарантирую и ответственно заявляю, что всё, что действует у вас сейчас на территории, будет перенесено и применено в новых документах, которые относятся к городскому округу», - сказал он.

Глава Покрово-Пригородного сельсовета Сергей Сыщиков отметил, что присоединение территории к Тамбову позволит усилить большее внимание решению проблемы общественного транспорта, благоустройства и дорогам. Это подтвердил глава администрации Тамбова Максим Косенков. Он отметил, что предварительный подсчет показал, что только на ремонт и строительство дорог в Покрово-Пригородном можно будет направить около 20 миллионов рублей.

«Когда мы рассматривали возможность выхода с такой инициативой, когда она обсуждалась у Главы Тамбовской области Максима Борисовича Егорова, говорили о том, чтобы объединить все имеющиеся ресурсы: и города, и области. В том числе, пусть небольшие, но человеческие ресурсы, которые есть у сельских населённых пунктов, для того, чтобы развивались территории», - отметил Максим Косенков, глава администрации города Тамбова.

По итогам публичных слушаний будет подготовлена резолюция, ее рассмотрят местные депутаты.

Татьяна Юрьева