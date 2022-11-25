Игорь Артамонов: Видя потенциал и заинтересованность людей, мы поддерживаем инвесторов на региональном уровне

.

Расширенное заседание координационного Совета по развитию туристской инфраструктуры состоялось в правительстве Липецкой области, его провел губернатор региона Игорь Артамонов. Ежегодное деловое событие стало площадкой для лучших практик по развитию туристического бизнеса области. Участие в заседании приняли руководители профильных ведомств и представители туристической отрасли.

В 2022 году на туристической карте региона новые локации для путешествий, маршруты и события представили Измалковский, Усманский и Воловский районы. Здесь развитие туристического направления стало приоритетным, и это в первую очередь личная заинтересованность и инициатива муниципалитетов. В продвижении туристической привлекательности районов ставка сделана на партнерские отношения. Взаимодействие правительства Липецкой области, местной власти и бизнеса, командная работа, детальное владение информацией, индивидуальный подход к каждому конкретному проекту позволяют туристическому рынку развиваться.

«Видя потенциал и заинтересованность людей, мы поддерживаем наиболее интересные концепции и инвесторов на региональном уровне. В 2022 году разработали для участников рынка специальный грант «Туризм». Его получили пять проектов. Конечно, мы предусмотрим меры поддержки для туристического бизнеса и в следующем году», – отметил на заседании Игорь Артамонов.

.

Пять проектов, получившие грантовую поддержку, это пляж «Галичья гора» в Задонском районе, гостевые дома «Гнёзда» в Усманском районе (село Арзыбовка), юртовый комплекс «Ставка Тамерлана» в Елецком районе (село Аргамач-Пальна, парк «Аргамач»), экосферы «The деревня» в Добровском районе (село Панино) и туристско-развлекательный центр «Есенин» в Ельце. Реализованные в 2021 и 2022 годах региональные гранты не только позволили привлечь в туристическую сферу около 190 млн рублей, но и способствовали созданию новых рабочих мест, это обязательное условие для получения данного вида поддержки.

По мнению экспертов, мировой опыт показывает, что туризм уже стал частью новой креативной экономики и не существует отдельно от территории. Развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций, использование и продвижение единого бренда территории, улучшение качества жизни людей – вот главные направления роста в будущем.

В Липецкой области традиционно сильными видами туризма являются культурно-познавательный, гастрономический, детский и семейный, экологический. Активно строятся глэмпинги, в том числе с поддержкой региональных властей. Сейчас таких площадок 10, появятся еще шесть. Точки федерального значения, в частности, природный парк чудес «Кудыкина гора» с новым ресторанным комплексом, и локальные объекты (глэмпинг «Гнёзда», ферма «Земля друзей») осваивают новые сегменты рынка.

Также на совете были представлены крупные туристические проекты 2023 года. Это обустройство центра Ельца с внедрением единого архитектурного и дизайн-кода, обновлением внешнего облика, навигации, созданием инклюзивной среды. На эти цели в рамках нацпроекта Елец получил грант в размере более 200 млн рублей. Еще один крупный проект – «Усадебное кольцо» Липецкой области, который вошел в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. Весной 2023-го будет организована первая поездка с представителями экспертного комьюнити субъектов РФ, говорилось в ходе заседания.

.

В целом на координационном совете подвели промежуточные итоги, определили сильные и слабые стороны индустрии гостеприимства в Липецкой области, а также приоритетные направления развития. Все это сделано в конструктивном диалоге власти и бизнеса, а также с учетом федеральной повестки.

Участники совета определили планы на будущее: продолжение программных мер поддержки туристического бизнеса, развитие экотуризма на богатой ресурсной базе области, поэтапная реализация проектов «Усадебное кольцо» и «Липецкая Земля – детям», сотрудничество с федеральными туроператорами для продвижения ключевых объектов региона, повышение квалификации кадров и улучшение сервиса в индустрии гостеприимства.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.