Тамбовские энергетики модернизировали энергооборудование крупных питающих центров региона

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В ходе выполнения ремонтных работ на подстанциях была проведена замена выработавших свой ресурс аккумуляторных батарей 220 В на новые инновационные модели с высокими эксплуатационными характеристиками.

Подстанции являются крупными питающими центрами Тамбовской области. Они обеспечивают электроэнергией десятки населенных пунктов с общей численностью населения свыше 35 тысяч человек, а также часть города Тамбова. Наиболее значимыми потребителями электроэнергии, запитанными от данных энергообъектов, являются ПАО «Российские железные дороги», АО «Тамбовнефтепродукт», предприятия агропромышленного комплекса Тамбовской области, социально значимые объекты.

«Работы на энергообъектах были проведены для повышения надежности электроснабжения потребителей. Подстанции являются ключевыми питающими центрами в регионе, поэтому нам особенно важно было завершить капитальный ремонт оборудования до наступления осенне-зимнего периода», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.