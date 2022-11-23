Губернатор Липецкой области обсудил с турецкими инвесторами планы работы предприятия в регионе

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с представителями турецкой компании Arçelik, которая является одним из крупнейших в мире производителей бытовой техники. Ранее турецкий холдинг выкупил активы работавшей в Липецке и ушедшей из России американской компании «Whirlpool» – АО «Индезит Интернешнл» и ООО «Вирпул РУС».

В областном центре Arçelik будет работать под юридическим лицом АО «IHP Appliances». Липецкая площадка является одним из крупнейших заводов в Европе, с полным циклом производства холодильников, морозильников и стиральных машин под различными брендами. Продукция, произведённая в России, покрывает потребности российского рынка, а также экспортируется в Центральную Азию.

Сегодня на предприятии работают 2152 сотрудника. Как заявили представители компании на встрече с губернатором Липецкой области, смена собственника была признана наилучшим вариантом действий для работников, и они намерены продолжать работу в том же духе.

Компания планирует развивать сотрудничество с липецкими промышленными предприятиями по поставке комплектующих для бытовой техники.

«В Липецкой области есть много производств, способных выпускать высококачественную продукцию в виде комплектующих для бытовой техники. Наша общая цель – наладить партнёрские отношения между местными производителями и крупными зарубежными инвесторами», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.