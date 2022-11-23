Пациенты Тамбовской областной детской больницы смогут проходить реабилитацию на современном оборудовании

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После реконструкции педиатрического корпуса там создали возможности реабилитации для ребят с нарушениями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматической системы. Для этого закуплено почти 30 единиц современного оборудования. Благодаря этому уровень оказания помощи стал сравним с работой ведущих федеральных клиник.

Отделение готово принять на стационар 35 человек, еще 10 коек предусмотрено для дневного пребывания. Находиться в нем могут и малыши от двух месяцев, и подростки до 18 лет. Чтобы попасть в отделение, достаточно получить направление врача.

Помощь оказывают в нескольких залах и кабинетах. Так, создан зал кинезиотерапии, аэробной нагрузки, кабинет антигравитационной разгрузки, комната нейросенсорной разгрузки. Для пациентов доступен уникальный вид терапии «сухая иммерсия». Он позволяет создать эффект полной расслабленности тела, сопоставимый с ощущениями невесомости. Используется и массаж, гидротерапия, электро-свето- и теплолечение, роботизированная техника с виртуальной реальностью. Помогают ребятам при необходимости психолог и логопед.

Снижает интенсивность развития болезней и повышает уровень гемоглобина в крови спелеокамера – специальное помещение, воздух в которой приближен к воздуху в природных соляных пещерах.

Создание современного отделения реабилитации – это новое направление для региона, но не единственное. Глава Тамбовской области Максим Егоров подчеркивает, что в здравоохранении проводятся системные изменения.

«Работа моей команды направлена на постоянные улучшения в системе здравоохранения Тамбовской области. Становится более доступной высокотехнологичная медицина. Строятся новые и ремонтируются существующие лечебные учреждения. Идет строительство поликлиники в областном центре, рассчитанной на прием 500 взрослых и 340 детей за одну смену. Укрепляется система здравоохранения в селах: строятся ФАПы, активно работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». До 2024 года планируется трудоустроить в тамбовские больницы и поликлиники 400 врачей и 600 медсестер. Также мы разработали программу по обеспечению медработников жильем, запуск которой намечен уже на следующий год», - отмечает Максим Егоров.

Напомним, основная работа в сфере ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется направить 18,78 миллиарда рублей. В этом году бюджет нацпроекта составляет порядка 4 миллиардов рублей. В том числе, в эту сумму входят средства на создание отделения реабилитации в областной детской больнице 24,7 миллиона рублей, которые выделены по новой федеральной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».