Дмитрий Аверов: В приоритете расходов, которые выросли более чем на 5 млрд рублей – социальные объекты

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На 22-ой сессии облсовета депутаты одобрили изменения в Закон “Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов”.

Доходы областной казны выросли почти на 500 млн за счет средств федерального бюджета. Расходы увеличены больше чем на 5 млрд рублей за счет остатков средств на счетах – 4,7 млрд рублей и финансирования дорожной деятельности из федерального бюджета - 493 млн рублей.

Всего в результате изменений Дорожный фонд увеличен на 2,7 млрд рублей. На эти цели направлены как поступившие федеральные средства, так и остатки средств областного бюджета с прошлого года. Также увеличены социальные статьи расходов.

- Наш регион вошел в федеральную программу восстановления и строительства детских оздоровительных учреждений. На укрепление материально-технической базы лагеря “Березка” из федерального и регионального бюджетов в общем будет направлено более 64 млн рублей. Из регионального бюджета также выделили средства на строительные и ремонтные работы еще двух лагерей области. Кроме того, есть и целый ряд социальных расходов, ремонт детской стоматологической поликлиники, строительство хирургического комплекса областной детской больницы, укрепление материально-технической базы специальных школ-интернатов, строительство Школы Елецкой борьбы, - рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

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Около 106 млн рублей предусмотрено на субсидии по завершению строительства проблемного объекта долевого строительства. Деньги пойдут на благоустройство дворовых территорий и на технологическое присоединение проблемных объектов долевого строительства к инженерным сетям, выплаты пострадавшим участникам долевого строительства по улице 50 лет НЛМК.

Свыше 54 млн рублей выделено на выполнение работ по замене в многоквартирных домах лифтов и на проведение работ по энергосбережению при проведении капремонта общего имущества в МКД.

Более 35 млн рублей заложено на установку пожарной сигнализации в школах-интернатах и ремонтные работы. Еще на 29 млн рублей будет приобретен транспорт для школ-интернатов.

45 млн рублей пойдет на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма.

В итоге, с учетом предлагаемых изменений, основные параметры бюджета Липецкой области составили по доходам 73,3 млрд рублей, по расходам – более 100 млрд рублей. Дефицит – 26, 9 млрд рублей. Основным источником покрытия дефицита будут переходящие остатки на счетах.

Фото предоставлены пресс-службой Липецкого облсовета.