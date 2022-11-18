В 5,2 млрд рублей оценивают потребность финансирования программы «Развитие транспортной системы» в Воронеже на 2023 год

фото: Воронежская областная Дума

Рассмотрение актуальных вопросов модернизации улично-дорожной сети Воронежа было организовано в рамках заседания парламентского Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности.

фото: Воронежская областная Дума

- Депутаты регионального парламента ежегодно утверждают распределение средств на Дорожный фонд в рамках закона о бюджете региона. Не менее важен депутатский и общественный контроль над эффективностью использования этого финансирования. Важно, чтобы граждане имели возможность своевременно знать о планах и результатах выполнения дорожных работ. Воронеж здесь находится под особенно пристальным вниманием: только в этом году на выполнение дорожно-ремонтных мероприятий в рамках программы «Развитие транспортной системы» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было привлечено финансирование в объеме почти 6,5 млрд рублей, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как напомнил председатель Комитета облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, в конце каждого года традиционной становится задача профильных Комитетов по оценке текущей деятельности соответствующих подразделений различных органов власти, выявление проблемных мест в реализации программ, поиск возможностей дополнительного финансирования наиболее важных проектов.

фото: Воронежская областная Дума

- Члены Комитета детально прорабатывают все предложения, которые озвучиваются в ходе таких рабочих встреч, в том числе и в рамках наказов избирателей, готовят и направляют соответствующие письма с вопросами и рекомендациями во все профильные ведомства, — подчеркнул Владимир Верзилин.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Комитета Николай Домнич, Владимир Ключников, Олег Спивак. Парламентарии заслушали доклад руководителя управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Олега Котова о ходе работ по строительству и ремонту автомобильных дорог на территории областного центра в текущем году и планах на 2023 год.

В частности, он рассказал, что из общего финансирования ведомственной муниципальной программы и нацпроекта «БКД» более 3,2 млрд рублей было направлено на содержание и ремонт воронежских дорог и искусственных сооружений на них. Еще свыше 1,2 млрд рублей составило финансирование реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева. Кроме того, 768,5 млн рублей потребовалось на реализацию инвестиционных проектов в рамках комплексной жилой застройки.

В рамках мероприятий по ремонту автодорог были выполнены работы на 69 объектах на сумму свыше 1 млрд рублей, в том числе работы по ремонту автомобильных дорог на сумму почти 323 млн рублей и ремонту дорог частного сектора на 49 объектах на сумму более 515 млн рублей. Также проводились устройство и ремонт тротуаров, установка и замена бортового камня на 73 объектах на сумму около 140 млн рублей.

В рамках реализации инвестпроектов комплексной жилой застройки продолжаются работы по строительству автомобильной дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева, общая стоимость которой составляет более 1,7 млрд рублей.

Докладчик отметил, что предварительно на 2023 год в рамках программы «Развитие транспортной системы» потребность в финансировании составит около 5,2 млрд рублей, из которых около 2 млрд необходимо будет направить на ремонт и содержание дорог, а еще свыше 3 млрд на реализацию капиталоемких объектов, в том числе, ремонт дорог частного сектора (приоритетные мероприятия по наказам избирателей на сумму — 500 млн рублей). Также планируется приступить к реализации проекта по строительству дублера Московского проспекта (участок улицы Свободы от путепровода через ж/д пути по улице 9 Января до пересечения с улицей Кольцовская и участок улицы 60 Армии от улицы Владимира Невского до улицы Солнечная), общая стоимость работ по которому оценивается в сумму 450 млн рублей.

В 2023 году реализация мероприятий по реконструкции Остужевской транспортной развязки в рамках национального проекта будет продолжена. Планируется завершить работы III этапа, начатого в 2021 году. Также планируется начать работы заключительного этапа (участок от Северного мостового перехода до путепровода на пересечении с железной дорогой), общая стоимость работ по которому составляет 3,3 млрд рублей).

Парламентарии задали Олегу Котову ряд уточняющих вопросов и приняли информацию к сведению.