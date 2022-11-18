Транспортные компании Тамбова не смогли добиться повышения тарифа на перевозку пассажиров до 40-70 рублей

Его подготовили на основании обращения перевозчиков города, которые обосновали повышение стоимости проезда до 40, а в отдельных случаях и до 70 рублей.

Конечно, если бы такие цены были утверждены, расходы на проезд ударили бы по карману многих. Поэтому в областном правительстве значительного роста цены не допустили, хотя стоимость проезда в городе не менялась уже четыре года, а себестоимость поездки росла из-за значительного роста цены на топливо, запчасти и оплату труда.

В итоге с 1 декабря при оплате наличными стоимость одной поездки составит 25 рублей, при безналичной оплате – 23 рубля.

Так региональные власти нашли компромисс между требованием времени, просьбами перевозчиков и интересами жителей, отдав приоритет последним. Регион при этом сохранил самый низкий показатель стоимости проезда в столицах субъектов Центрального федерального округа.