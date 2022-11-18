Тамбовскиe энергетики приняли участие в региональных командно-штабных учениях

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На территории Тамбовской области в г. Котовск прошли командно-штабные учения, в ходе которых было отработано взаимодействие оперативных служб и служб жизнеобеспечения при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проверена готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе при отключении электроэнергии.

В учениях приняли участие представители силовых структур, ресурсоснабжающих организаций, больницы, МЧС и других ведомств. В их числе – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов. В ходе тренировки особое внимание было уделено организации мобильного штаба, скорости приведения в готовность сил реагирования, отработке действий по защите населения, объектов экономики и социальной инфраструктуры.

Согласно легенде учений на территории ООО «Котовская ТЭЦ» произошла авария – был поврежден трансформатор Т-1, из-за скачка напряжения в сети 6 кВ был обесточен корпус ТОГБУЗ «Котовская ГКБ». Силами сотрудников «Тамбовэнерго» совместно с иными территориальными сетевыми компаниями были выполнены мероприятия по обеспечению электроснабжения г.Котовск.

«По результатам учений работники Тамбовэнерго продемонстрировали профессионализм и высокий уровень готовности к работе в условиях ЧС, благодаря чему и были удостоены положительной оценки организаторов. Четкая координация действий представителей власти, МЧС, энергетиков обеспечивает надежную работу коммунальных систем, энергооборудования, бесперебойное электроснабжение потребителей», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.