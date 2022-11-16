В энергетической компании Тамбова прошел День клиента

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В рамках «Дня клиента» все желающие получили индивидуальные консультации заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрея Голова по интересующим их вопросам.

Основные вопросы, прозвучавшие в ходе встречи, касались услуги технологического присоединения к электросетям, сроков выполнения работ по договорам, наличия возможности техприсоединения, а также консультации потребителей по дальнейшим действиям для его оформления. Каждому клиенту были предоставлены необходимые разъяснения и выработаны конкретные решения его проблемы.

День клиента в таком формате будет проходить еженедельно в Общественной приемной Тамбовского регионального отделения «Общероссийский народный фронт».

«Проведение мероприятий в подобном формате актуально как для потребителей, так и компании в целом. Благодаря обратной связи мы смогли выявить недочеты в нашей работе, на которые в дальнейшем будет направлено особое внимание и, несомненно, приняты меры по их устранению. Возникающие вопросы будут решены в формате диалога, применены компромиссные методы работы», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.