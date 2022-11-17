Как изменятся цены на такси в Тамбове

Фото: Евгения ГУСЕВА

Крупнейшие таксопарки совместно с Яндексом приняли решение о корректировке тарифов в Тамбове. Благодаря этим изменениям в регионе планируется привлечь новых водителей в систему такси.

Пользователи практически не ощутят на себе изменение стоимости поездки, зато такая корректировка позволит партнерам сервиса хотя бы частично компенсировать рост расходов на обслуживание авто.

Так, если раньше базовая стоимость поездки на четыре километра продолжительностью 8 минут в тарифе «Эконом» могла составить 87 рублей, то теперь цена будет 93,5 рубля.

Кроме того, из-за привлечения новых водителей в систему машины будут приезжать на вызов еще быстрее, а повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже.