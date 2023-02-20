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Плановые показатели документа выполнены в срок и в полном объеме, на эти цели предприятие направило около 2 миллионов рублей.

Большой объем работ проведен энергетиками в части уменьшения вредного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, охраны атмосферного воздуха и водных ресурсов. Специализированным организациям для обезвреживания и размещения переданы накопленные отходы на сумму более 570 тысяч рублей.

Регулярно проводился инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью обеспечения соответствия их объемов установленным нормативам, а также контрольные исследования показателей качества воды.

Также в указанный период энергетики заменили более 77 км неизолированного провода на воздушных линиях 0,4-35 кВ на защищенный самонесущий изолированный провод, который позволяет повысить надежность электроснабжения, снизить зону вырубки просек и полностью исключить гибель птиц на линиях.

В прошлом году специалистами «Тамбовэнерго» была произведена замена четырех маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией, что ведет к уменьшению рисков загрязнения почв, в то же время – это оборудование обладает высокой степенью надежности и является пожаробезопасным.

«Выполняя мероприятия, предусмотренные Программой обеспечения экологической безопасности, тамбовские энергетики вносят вклад в обеспечение экологической безопасности региона», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.