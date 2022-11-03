Тамбовские энергетики выделили мощность крупному птицеводческому комплексу региона

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Основным источником энергоснабжения для построенных площадок откорма птицы стала подстанция (ПС) 35/10 кВ «Полетаевская», резервными – «Надеждинская» и «Росляйская». «Тамбовэнерго» обеспечило новые объекты «Тамбовского бройлера» электросетевой инфраструктурой в рамках договора технологического присоединения.

Для этого тамбовские энергетики провели реконструкцию энергооборудования на подстанциях в части замены трансформаторов тока на современные аналоги, построили четыре линии электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 13,5 км. Для повышения надежности электроснабжения были установлены четыре реклоузера 10 кВ, оборудованных устройством телеметрии с передачей информации на диспетчерский пункт филиала.

Птицеводство является одним из важнейших направлений деятельности ГАП «Ресурс» с момента основания. Ключевые активы этого блока включают комбикормовые заводы, племенные репродукторы, инкубатории, площадки выращивания, перерабатывающие комбинаты, которые находятся в ряде регионов нашей страны, обеспечивают замкнутый цикл производства с контролем качества на каждом этапе технологического процесса. ООО «Тамбовский бройлер» является крупным птицеводческим комплексом в Тамбовской области. Предприятие занимается производством мяса птицы, пищевых субпродуктов в охлажденном и замороженном виде.

«Качественно выполняя свои обязательства по подключению к сетям агропредприятий, Тамбовэнерго вносит свой вклад в решение задач по импортозамещению, устойчивому развитию и повышению инвестиционной привлекательности Тамбовской области, обеспечению продовольственной безопасности ее жителей», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.