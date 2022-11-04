Уважаемые жители Тамбовской области!

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Этот праздник объединяет людей разного происхождения, возраста, вероисповедания.

В этом день мы с благодарностью вспоминаем земского старосту Минина и князя Пожарского, ставших на все времена символами единства народного духа, героев всех времен, отстоявших честь, свободу и независимость нашей Родины в далеком 1612 году.

Наполеоновская армия в 1812 году потерпела сокрушительное поражение от объединенной русской армии. Победа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов еще раз доказала силу нашего единства.

И сегодня никому не удастся разобщить народ России и раздробить нашу страну! Нас связывает общая история, одни ценности, единое стремление к миру и созиданию.

Очень верно сказал наш Президент: «Лозунг «Мы своих не бросаем» сидит глубоко в сердце каждого русского и представителей других этнических групп россиян. Готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества…» Поэтому новые победы однозначно будут за нами!

4 ноября — это и День Казанской иконы Божией Матери.

Для Тамбова этот праздник особенно значим ещё и потому, что монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери - символа преодоления великой смуты семнадцатого века, стал для крепости Тамбов градообразующим. С него началась история нашего любимого города. Он и сегодня – его сердце, исторический и духовный центр.

От всей души поздравляю вас, дорогие земляки, с праздником – Днём народного единства. Пусть в сегодняшних испытаниях нас вдохновляют примеры наших предков и пророческие слова игумена земли Русской преподобного Сергия Радонежского: «Единением и любовью спасёмся!».

С праздником!

М.Б. Егоров, Глава Тамбовской области