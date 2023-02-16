Игорь Артамонов: Для нас важна принципиальная позиция суда, которая отстаивает интересы граждан

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С докладом выступил председатель Липецкого областного суда Александр Карташов. Он сообщил, что в прошедшем году в судах Липецкой области было рассмотрено почти 360 тысяч дел и материалов. Это на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее. Общая нагрузка судьи Липецкой области по всем категориям дел и материалов составила 125,4 дел в месяц, мирового судьи – 419,6 дел, районного судьи – 40,7 дел, судьи областного суда – 15,9 дел.

Также Александр Карташов отметил, что 2022 год прошел под знаком масштабных преобразований и изменений – были приняты 473 федеральных закона. Выход из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, фейки, мобилизация, право на неоглашение мотивировочной части приговора и участие в уголовном процессе дистанционно, ужесточение административной и уголовной ответственности для иноагентов, введение пожизненного заключения за совершение диверсий – то, чем запомнился год для правоприменителей. «Все изменения в законодательство приняты судами области к исполнению, более того, по ним уже создана определенная судебная практика», – сказал Александр Карташов

В 2022 году судьи Липецкого областного суда во всех формах судопроизводства рассмотрели 7527 дел и материалов. В Арбитражный суд Липецкой области поступило 11527 исковых заявлений, что на 3% больше, чем в 2021 году. Александр Карташов отметил, что на треть увеличилось количество заявлений о банкротстве физических лиц. (3306 заявлений в 2022 году против 2501 заявления в 2021 году). В 2022 году несостоятельными признано 2408 человек. Социально значимыми и напряженными остаются дела о банкротстве предприятий-застройщиков. В производстве суда находятся дела о банкротстве ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой», ООО «Риэлторский центр «Строй-Град», ЗАО Строительная компания «Эверест», ОАО «Эксстроймаш», ООО «СУ-5 трест Липецкстрой-М».

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Растет количество споров с участием ресурсоснабжающих и управляющих компаний о взыскании задолженности по оплате коммунальных ресурсов, поставленных на содержащие общего имущества многоквартирных домов. Часть дел уже рассмотрено, судебные акты о взыскании задолженности вступили в законную силу, что повлекло за собой обращения ресурсонабжающих компаний с заявлениями о признании управляющих компаний несостоятельными. Сейчас они рассматриваются.

Судебная система области идет по пути цифровизации. Участники судопроизводства могут подать документы через систему «Мой арбитр», познакомиться с материалами дела в режиме онлайн в электронной форме, в том числе с аудиопротоколами судебных заседаний.

Количество рассмотренных в 2022 году гражданских дел в районных судах увеличилось на 186 дел, то есть на 0,7%. Особое внимание районными судами уделяется защите трудовых прав граждан. В 2022 году рассмотрено свыше 1,5 тысяч дел по спорам, возникающим из трудовых отношений, что на 193 дела больше, чем в 2021 году.

«Суды Липецкой области работают стабильно, исполняя действующее законодательство и отвечая запросам граждан. Правительство региона конструктивно взаимодействует с представителями судебной системы. Для нас важна принципиальная позиция суда, которая защищает и отстаивает интересы граждан», - сказал Игорь Артамнов.

В ходе итогового совещания Левобережный районный суд Липецка был признан лучшим судом года. Также лучшим судьям вручили премии имени заслуженных юристов Н.И. Усика, Г.Б. Прозорова. Кроме того, впервые состоялась церемония вручения нагрудного знака мирового судьи Липецкой области. Он был введен решением Липецкого областного Совета депутатов, который внес соответствующие изменения в Закон «О мировых судьях Липецкой области». Нагрудный знак наряду с мантией станет отличительным знаком лица, занимающего должность мирового судьи Липецкой области.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.