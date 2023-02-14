Тамбовские энергетики в 2022 году присоединили к сетям более 2000 объектов

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В число подключенных объектов вошли крупные и значимые для Тамбовской области предприятия агропромышленного комплекса: цех по переработке семян АО «Экоойл» в селе Большая Липовица Тамбовского района, зерносушильный комплекс ООО «Липовка» в Рассказовском районе.

Другими социально значимыми объектами, присоединенными к электросетевой инфраструктуре «Тамбовэнерго», стали станции очистки воды и водозаборные скважины в рамках национального проекта «Чистая вода», новая среднеобразовательная школа в рабочем поселке Умет, Уваровский сахарный завод, многоквартирные жилые дома АО «АИЖК Тамбовской области», ООО «Известняк», СК ООО «Тамбов-Бетон», и многофункциональный комплекс зданий (гостиница, учебный центр, ресторан) в деревне Ивановка Уваровского района. Также исполнено 180 договоров технологического присоединения значимых объектов коммунальной инфраструктуры региона – уличное освещение и наружное освещение автомобильных дорог.

«Выполняя свои обязательства по своевременному технологическому присоединению к сетям крупных промышленных, жилых и социальных объектов, объектов малого и среднего бизнеса, «Тамбовэнерго» способствует расширению налоговой базы региона, созданию новых рабочих мест, реализации эффективной жилищной политики, оказывая тем самым содействие социально-экономическому развитию Тамбовской области», –отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.