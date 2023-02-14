Расходы на здоровье тамбовчан увеличат на 3 миллиарда рублей

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В Тамбовской области на 3 миллиарда рублей вырастут расходы, предусмотренные на сферу здравоохранения. Таким образом, общие вложения в здоровье тамбовчан, с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования, достигнут в 2023 году 26 миллиардов рублей. Как рассказал Глава региона Максим Егоров, одной из самых важных задач в этот период станет завершение строительства поликлиники на севере областного центра. На базе лечебного учреждения, рассчитанного на 1260 посещений за смену, разместятся также подстанция скорой помощи, женская консультация, дневной стационар для детей и взрослых и стоматологическое отделение. В планах – открытие нового травмпункта, который снизит нагрузку на существующий и станет удобным для посещения жителями северных микрорайонов Тамбова.

Для нескольких новых лечебных учреждений области разработают проектно-сметную документацию. Речь идет о больнице в Кирсанове, еще одном онкодиспансере и хирургическом корпусе туберкулезного диспансера.

Учитывая, что 40% тамбовчан проживают в сельской местности, здесь будут уделять особое внимание сфере здравоохранения. В ближайшие два года в селах должны появиться 6 ФАПов и 5 центров врача общей практики. Качественную и доступную помощь жители районов смогут получить, в том числе с применением телемедицины, для этого в ФАПы проводят интернет.

Развитие получит санитарная авиация, которую задействуют для спасения людей в самых экстренных случаях. А сегодняшний день в регионе используют три вертолётные площадки, аналогичные точки собираются обустроить еще и вдоль федеральных трасс – их будут задействовать в случае серьезных аварий.

Для того, чтобы обеспечить сферу здравоохранения необходимыми специалистами - участковыми педиатрами, фтизиатрами, онкологами, анестезиологами-реаниматологами и психиатрами-наркологами – в области используют систему целевой подготовки кадров. А благодаря мерам социальной поддержки, предусмотренным программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в прошлом году в лечебные учреждения устроились 78 медиков. Все они получили предусмотренные программами выплаты.

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- Развитие системы здравоохранения и поддержка здоровья тамбовчан – одни из главных направлений деятельности Правительства региона, - считает руководитель области Максим Егоров. – Мы будем укреплять материально-техническую базу медучреждений и повышать квалификацию наших врачей и медсестер. Единой командой с ними должно работать министерство здравоохранения.

Преобразования в медицине начались в регионе благодаря реформе здравоохранения. Результаты прошлого года – ремонт 9 поликлиник, закупка 3870 единиц оборудования, поступление 166 единиц медтранспорта, масштабная реконструкция педиатрического и инфекционного корпусов Тамбовской областной детской больницы и организация здесь современного отделения реабилитации. В муниципалитетах появилась сеть онкоцентров, а благодаря усиленному вниманию к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от них снизилась.

- Мы сделаем все, чтобы жители получали медицинскую помощь, соответствующую современным стандартам, - сказал министр здравоохранения тамбовской области Алексей Овчинников. - Внимательно изучаем проблемные вопросы, которые требует первоочередного внимания, а также проблемы медицинского сообщества.

Многие вопросы удается решать благодаря обращениям самих жителей. Например, в прошлом году вопросы здравоохранения были в числе самых популярных на Прямой линии с Максимом Егоровым. В этом году Прямая линия с Главой региона пройдет 15 февраля и тамбовчане вновь смогут получить ответы на все волнующие их вопросы.

Татьяна Юрьева