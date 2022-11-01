Игорь Артамонов поблагодарил липецких медиков за отзывчивость

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Бригада липецких медиков сегодня отправилась в Донецкую Народную Республику. 12 медработников – шесть врачей и столько же медсестёр. В течение месяца они будут работать в Володарском районе, над которым Липецкая область взяла шефство. Врачи обследуют детей дошкольного и школьного возраста, многие из которых уже несколько лет не проходили диспансеризацию.

Сегодня с липецкими медиками, которые поехали на Донбасс, встретился губернатор Игорь Артамонов. Он поблагодарил их за отзывчивость и подчеркнул, что регион всегда на связи и готов оказывать содействие по всем вопросам.

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«Помогать в новые регионы едут врачи со всей страны. Наши медики откликнулись одними из первых. Все они профессионалы с большим опытом и большим сердцем. Маленькие жители Донбасса годами не проходили диспансеризацию и не получали нормальной медицинской помощи», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Проводить медиков пришли их коллеги, родственники и друзья. Лечить маленьких пациентов Донбасса липецкие врачи поехали под аплодисменты.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.