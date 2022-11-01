Музей Тамбовской энергосистемы принял участие в областных музееведческих чтениях

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Музей истории тамбовской энергосистемы филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» представил презентацию доклада «Увековечение памяти русского ученого А.Н. Лодыгина в фондах корпоративного музея» на XI Музееведческих чтениях «Тамбовские музеи – хранители культурно-исторического наследия региона», посвященных 85-летию Тамбовской области.

В докладе содержалась информация о первом изобретателе лампы накаливания, уроженце Тамбовской губернии Александре Лодыгине, в 2022 году празднуется 175 лет со дня его рождения. Сотрудники филиала на протяжении многих лет проводят мероприятия по увековечению памяти о знаменитом земляке. По инициативе энергокомпании в селе Стеньшино Петровского района Тамбовской области установлена памятная плита, благоустроена прилегающая к памятнику территория.

Память А.Н. Лодыгина увековечена и в музее истории тамбовской энергосистемы. В экспозиции содержатся предметы, отражающие различные этапы электрификации Тамбовской области. В одном из стендов хранятся экспонаты, связанные с именем ученого, в частности, книга Людмилы Жуковой из серии «ЖЗЛ», фотография памятной плиты в селе Стеньшино. Особое место в экспозиции занимает уникальная коллекция ламп накаливания различных годов выпуска. В «Тамбовэнерго» открыта выставка, которая содержит документы, фотографии, а также вещественные источники, относящиеся к детству и юности изобретателя, рассказывает о становлении ученого, его основных открытиях и годах, проведенных в эмиграции за рубежом.

Организаторами конференции выступили Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, Тамбовский областной краеведческий музей. В программе XI Музееведческих чтений было заявлено более 50 участников из государственных, муниципальных, ведомственных музеев города Тамбова и области.

По итогам чтений планируется выпустить научный сборник статей XI Музееведческих чтений, который в ближайшее время выйдет в свет. В состав сборника войдет статья «Увековечение памяти русского ученого, изобретателя А.Н. Лодыгина в фондах Музея истории тамбовской энергосистемы».

«Тамбовэнерго проводит ряд мероприятий по сохранению исторической памяти о великом ученом Александре Лодыгине. До конца года пройдет цикл лекций и семинаров для школьников и студентов, рассказывающих о жизни и изобретательской деятельности нашего земляка, его вкладе в развитие мировой науки», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.