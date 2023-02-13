Игорь Артамонов представил в Минпроме Беларуси инвестиционный потенциал региона

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов в ходе визита в Республику Беларусь провёл ряд встреч и посетил крупное предприятие по производству бытовой техники. Подводя итоги работы в Минске, руководитель региона отметил, что Липецкая область интересна белорусским коллегам и как импортёр их продукции, и как поставщик своих товаров.

«Коллег многое заинтересовало. У нас большие планы по развитию деловых связей с Республикой Беларусь», – прокомментировал губернатор.

Состоялась встреча с министром финансов Беларуси Юрием Селиверстовым. Обсуждали планы по дальнейшему наращиванию объёмов товарооборота и по реализации совместных проектов.

Затем Игорь Артамонов и первый заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников посетили крупное предприятие по производству бытовой техники «Атлант». Продукция очень хорошо известна в России. Компания сотрудничает с Липецкой областью. Губернатор сообщил, что регион планирует развивать промышленную кооперацию с предприятием.

В Минпроме Беларуси Игорь Артамонов представил инвестиционный потенциал региона. «В Липецкой области есть отличные площадки для размещения сборочного производства. Действуют привлекательные условия для инвесторов, мы серьёзно занимаемся кадрами – готовим специалистов, которые нужны предприятиям, предлагающим высокую заработную плату», – отметил губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.