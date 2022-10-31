Игорь Артамонов сообщил о начале нового этапа помощи липецким семьям участников СВО

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Помощь семьям участников СВО не должна ограничиваться только выплатами. Это подчеркнул сегодня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве. Он сообщил, что в регионе начинается второй этап помощи семьям участников специальной военной операции.

«Сейчас сотрудники управления социальной политики заканчивают работу с реестром семей. Исходя из него, мы понимаем запросы и формируем бюджет, необходимый для оказания помощи. Потребностей много и они разные. Провести газ, отремонтировать крышу, починить водопровод, решить небольшие бытовые вопросы – всё это должно быть решено», – потребовал губернатор.

Игорь Артамонов поручил предусмотреть в бюджете средства на оказание такой помощи, а также подчеркнул, что лично проверит, как ведётся работа с семьями военнослужащих.

«Лично буду курировать этот вопрос. Созвонюсь и с семьями, и глав районов и городов послушаем. И если руководитель не будет знать, сколько у него таких семей и что им требуется… возникнет вопрос – а на своем ли он месте», – отметил губернатор.

На совещании также обсудили работу по предоставлению новых мер поддержки семьям участников СВО. С 1 ноября начинается приём заявлений на их оформление, рассказала руководитель регионального управления социальной политики Татьяна Андреева. Помочь с оформлением готовы социальные кураторы, они закреплены за каждой семьёй наших участников СВО.

Все заявления на меры поддержки будут приниматься в режиме одного окна. В первую неделю ноября документы можно оформить во всех МФЦ Липецка и всех центрах соцзащиты региона. С 7 ноября заявления будут приниматься в отделении соцзащиты в Липецке по адресу: ул. Циолковского, 11/1, жители районов области могут обратиться в отделения соцзащиты по месту жительства.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.