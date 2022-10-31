Воронежцы обратились к председателю регионального заксобрания за помощью в решении социально-значимых вопросов

фото: Воронежская областная Дума

Заявления для рассмотрения были направлены спикеру регионального парламента через площадки общественных приемных в октябре.

В частности, несколько заявителей попросили оказать помощь в решении вопросов, касающихся качества предоставления коммунальных услуг, а также других проблем жилищно-бытовой тематики. Все обратившиеся граждане получили развернутые правовые консультации, им оказана помощь в составлении заявлений в соответствующие службы. По ряду обращений ведутся работы для восстановления комфортных условий коммунально-бытового обслуживания.

Обращения от жителей ряда сельских населенных пунктов касались развития культурно-досуговой сферы в данных муниципальных образованиях. Заявители просили помочь в оформлении интерьера и приобретении музыкального оборудования для сельских учреждений культуры, обновлении сценических костюмов для местных творческих коллективов, улучшении материально-технической базы библиотек.

По всем обращениям приняты положительные решения, оказана необходимая материальная помощь.

- В небольших населенных пунктах ДК, клубы и библиотеки продолжают оставаться центрами культурной жизни, воспитательной и патриотической работы. В сегодняшних условиях это особенно важно. Поэтому поддержка сферы культуры и досуга в сельских районах — серьезная составляющая депутатской деятельности в округах, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.