Тамбовские аграрии узнали, как и где собирают современную сельхозтехнику

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Широкая линейка техники, которая постоянно совершенствуется, привлекает внимание как крупных представителей агробизнеса Тамбова, так и крестьянско-фермерские хозяйства с земельным банком поменьше.

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

В рамках ежегодного мероприятия «Один день на Ростсельмаш» сельхозпроизводители Тамбовской области побывали на предприятии. Они своими глазами увидели, как и где собирается техника, узнали о новинках, а также смогли задать вопросы о той или иной модели напрямую представителям компании Ростсельмаш.

Гости ознакомились с широким модельным рядом, производственным циклом и процессом сборки тракторов, комбайнов, комплектующих. Особый интерес вызвала презентация электронных систем, предназначенных для увеличения производительности и снижения трудоемкости проведения полевых операций, экономии ГСМ и трудозатрат, которые позволяют сделать эффективнее как работу механизатора, так и агропредприятия в целом.

День для делегации сельхозпроизводителей из Черноземья выдался насыщенным, что неудивительно.

У компании с мировым именем – богатая история. Предприятие, расположенное на площади более 140 гектаров, обойти пешком за день просто невозможно.

Ростсельмаш начинал свою историю в 1929 году, поначалу в цехах изготавливали плуги, сеялки, сноповязки, но вскоре начали выпускать комбайны «Сталинец». Сегодня предприятие входит в число мировых лидеров по производству техники. Продуктовая линейка компании включает в себя более 24х типов техники и 150 моделей и модификаций.

«С РОСТСЕЛЬМАШ – ПРОДУКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Кирилл Глебов, директор ООО «Славянка», расположенном в Мордовском районе Тамбовской области, поделился своим опытом работы с техникой Ростсельмаш.

- Наш земельный банк насчитывает порядка пяти с половиной тысяч гектаров. На полях выращиваем различные культуры: зерновые, пивоваренный ячмень, сою, кукурузу, подсолнечник. Достигать высоких показателей в сборе урожая, нам, конечно, помогает качественная техника. В нашем парке - десять зерноуборочных машин от Ростсельмаш: восемь комбайнов ACROS и два VECTOR, также в пользовании трактор Ростсельмаш 2375, - рассказал Кирилл Глебов.

По словам агрария, первое знакомство с техникой Ростсельмаш произошло еще в 2009 году.

- Это был наш первый комбайн VECTOR 410. Эта машина, впрочем, как и другие, не подвела. Поэтому могу с уверенностью сказать, что с Ростсельмаш у нашего хозяйства - продуктивные отношения, - рассказал Кирилл Глебов.

Он также сообщил, что приехал рассмотреть тракторы серии Ростсельмаш 3000.

- Это - уникальная машина российского производства - подытожил Кирилл Глебов.

«СЕЗОН ОТРАБОТАЛ БЕЗ ЕДИНОЙ ПОЛОМКИ»

Глава КФХ Олег Старичков также полностью доверяет технике Ростсельмаш.

- У меня хозяйство небольшое, - 1400 гектаров. Выращиваем классические культуры, кукурузу, раннюю свеклу. В агробизнесе больше 20 лет. Сейчас у меня три комбайна, два - ACROS и старейшина «Дон 1500», который в этом году поменяли на ACROS 550. - говорит Кирилл Глебов.

По словам собеседника, продукция российского производителя его полностью устраивает.

- Скажем так, для меня продукция Ростсельмаш – самая оптимальная. В прошлом году взяли ACROS 550, он сезон отработал без единой поломки. Просто великолепно! Никогда эта техника нас не подводила, - заключил Олег Старичков.

Оксана Круглова