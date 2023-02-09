Тамбовчане посетили горнолыжные курорты Сочи на новогодние каникулы

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Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления — Мурманскую область, Камчатку и Южно-Сахалинск. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период новогодних каникул.

При этом инфраструктура российских курортов интенсивно развивается, а спрос на активный отдых ежегодно растет. Тамбовские лыжники и сноубордисты продолжают посещать давно полюбившиеся им горнолыжные склоны — наиболее популярны «Красная поляна», «Роза Хутор» и «Домбай». Число туристов на горнолыжных курортах Сочи в январе выросло на 19% в сравнении с прошлым годом, в Карачаево-Черкесии — на 10%.

Хотя в целом у абонентов турпоток горнолыжного кластера Сочи изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа напротив демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания — объем интернет-трафика на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» — в 2 раза.

Вместе с тем заметный прирост в этом году показали менее известные курорты в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, в период новогодних каникул сюда приехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Существенную динамику продемонстрировали также курорты Камчатского края «Альпина» и «Красная сопка» — они выросли на 47% — и горнолыжный курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, принявший на 37% больше гостей, чем в начале 2022 года.

Мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил от 25 до 44 лет.

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео — именно на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, ТикТок и Telegram — вместе они занимают почти треть интернет-трафика.

Устойчивая связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности как туристам, так и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций. МегаФон уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах — «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш». Также самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения.