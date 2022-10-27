Директор «Тамбовэнерго» провел прямую линию с сотрудниками по вопросам охраны труда

.

Руководитель филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов провел прямую линию в формате видеоконференции с сотрудниками производственных подразделений районов электрических сетей, расположенных на территории Тамбовской области. Главной темой обсуждения стали вопросы производственной безопасности в компании.

В ходе прямой линии были рассмотрены вопросы неукоснительного соблюдения правил охраны труда при производстве работ в действующих электроустановках, так как сохранение жизни и здоровья персонала является приоритетной задачей «Тамбовэнерго».

Для этого в филиале ведется системная работа, направленная на недопущение случаев производственного травматизма, создаются все условия для безопасного проведения работ, все сотрудники снабжаются необходимыми средствами защиты, спецодеждой, материалами. Личный формат общения позволяет наладить прямую связь между руководством и персоналом, обсудить стратегию развития охраны труда на предприятии.

«Выполнение организационных и технических мероприятий – залог нашей с вами совместной работы без травматизма персонала. У нас для этого есть все возможности. Соблюдение требований охраны труда должно быть привычкой. Берегите себя! Никто не сможет позаботится о вашей жизни и ваших семьях лучше, чем Вы сами!», – подытожил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.