Игорь Артамонов оценил перспективу развития липецкого домостроительного комбината

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Мониторинг текущего состояния и перспективы развития региональных предприятий находятся на особом контроле у главы Липецкой области Игоря Артамонова. Он регулярно проводит встречи с руководителями компаний.

Так, сегодня, Игорь Артамонов встретился с генеральным директором АО СЗ «ДСК» Александром Лаврентьевым. Предприятие создано в 1971 году и сейчас насчитывает 311 сотрудников. Основная специализация – изготовление сборного железобетона, газосиликатных блоков и иной продукции, используемой при строительстве, а также строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов, торговых, административных помещений, промышленных объектов.

«Строительство удобного жилья, в том числе для переселения людей из аварийного жилфонда, для детей-сирот, создание комфортных условий для жителей Липецкой области является одной из наших приоритетных задач, – отметил Игорь Артамонов. – Программа по переселению у нас большая, и мы выполняем ее с опережением. Будем продолжать внимательно контролировать качество возводимого жилья».

Также генеральный директор ООО «ЗМК Форвард» Игорь Басинских рассказал Игорю Артамонову о деятельности своего предприятия. Завод металлоконструкций запустил производство в 2012 году. В 2020-м начал работать бетонно-растворный узел по изготовлению товарного бетона и сухих смесей. Продукция завода с 2019 года поставляется в Узбекистан, Казахстан, Республику Беларусь.

Производственные площади оснащены собственным современным оборудованием. На предприятии работают 176 человек. Сотрудники постоянно проходят обучение и повышение квалификации, внедряют новые технологии. Компания удостоена всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». На предприятии планируют модернизацию цеха покраски металлоконструкций, что позволит, в частности, снизить себестоимость продукции, улучшить качество выпускаемой продукции и увеличить налоговые отчисления.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.