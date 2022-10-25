В общерегиональном субботнике в Воронежской области приняло участие свыше 120 тысяч жителей региона

фото: Воронежская областная Дума

В Воронежской области завершается традиционный осенний месячник благоустройства, который стартовал в начале октября и продлится до 1 ноября. В этом году месячник приурочен к значимой дате — 80-летию с начала освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков.

фото: Воронежская областная Дума

Особое внимание в рамках мероприятий месячника уделяется благоустройству мемориалов и посадке деревьев. Стать участниками может каждый житель региона. Самый массовый общеобластной субботник состоялся 22 октября.

В уборке подшефной территории, прилегающей к Музею-диораме в парке Патриотов, приняли участие депутаты Воронежской областной Думы, члены Молодежного парламента Воронежской области, активисты общественных организаций и местные жители.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поблагодарил всех воронежцев, которые принимают участие в благоустройстве территорий, и отметил, что такая сплоченность — это проявление уважения к своей земле и друг к другу.

фото: Воронежская областная Дума

- Для всех нас, жителей Воронежской области, очень важно, чтобы наш регион и наш город были всегда чистыми, красивыми и благоустроенными. Такие субботники у нас всегда проходят масштабно, потому что воронежцы — люди неравнодушные и ответственные. Каждый понимает, что начинать масштабные изменения к лучшему нужно с себя, своего двора и своей улицы. Особенно важно, что вместе с активной молодежью участие в субботниках принимают люди старшего поколения, сохраняя преемственность, воспитывая патриотизм и любовь к Родине, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

фото: Воронежская областная Дума

Всего в рамках общеобластного субботника было приведено в надлежащее состояние 35 тысяч га озелененных и прилегающих территорий, 17 тысяч памятных и мемориальных мест, высажено более 35 тысяч саженцев деревьев и кустарников, удалено более 2 тысяч аварийных деревьев, ликвидировано более 600 несанкционированных свалок.