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Общество6 февраля 2023 13:45

Игорь Артамонов: Ситуация с нашими мобилизованными находится на контроле

Подробности губернатор Липецкой области сообщил в своем телеграм-канале
Источник:kp.ru
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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов лично контролирует ситуацию, которая сложилась у липецких мобилизованных в одной из воинский частей. На прошлой неделе бойцы пожаловались, что их недостаточно интенсивно тренируют, что им не совсем ясно, в каком подразделении они служат. Кроме того, были трудности и со снабжением.

Этот вопрос руководитель региона поднял сегодня на еженедельном оперативном совещании. О текущем положении дел доложил первый заместитель губернатора Александр Рябченко. Он сообщил, что ситуация решается и полностью контролируется. Сложности возникли из-за переформирования одного из воинских подразделений.

«Мы отреагировали быстро, создали координационный штаб, подключили военную прокуратуру, командование части. Все вопросы в стадии решения, подразделение официально расформировано, бойцы распределены по воинским частям. На этой неделе наш представитель побывает в месте их службы, заодно доставит гуманитарный груз», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Губернатор подчеркнул, что подобные ситуации не должны больше повторяться и добавил, что со своей стороны регион сделает всё необходимое для этого. «Отправили соответствующее письмо в Министерство обороны России. Рассчитываем, что в федеральном ведомстве примут к сведению наше обращение и выработают порядок действий для подобных случаев», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС