Тамбовские энергетики развивают собственную ремонтно-производственную базу

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Подразделение организовано на ремонтно-производственной базе Рассказовского района электрических сетей и обслуживает весь электросетевой комплекс филиала. Благодаря этому суммарно за 2022 год предприятию удалось сэкономить более 10 млн. рублей.

Цех оборудован необходимым технологическим оборудованием. В ремонтах задействован подготовленный, специально обученный персонал, который выполняет разборочные, дефектовочные, слесарно-механические работы, проводит предремонтные и приемочные испытания, изготавливает обмотки, комплектует, собирает и заново отделывает трансформаторы. В общей сложности за 2022 год отремонтировано 175 единиц силового оборудования. На 2023 год план по ремонту трансформаторов составляет 168 единиц силового оборудования.

Всего в филиале помимо Рассказовского, работают еще четыре цеха по ремонту оборудования в Жердевском, Кирсановском, Моршанском и Мичуринском районах электрических сетей, которые специализируются на изготовлении металлоконструкций и ремонте шкафов ТП. В общей сложности на пяти участках трудятся 29 высококвалифицированных специалистов, которые в прошлом году изготовили более 3 000 металлоконструкций для объектов распределительных сетей, отремонтировали более 30 шкафов.

В прошлом году в рамках проекта «Собственное производство» по инвестиционной программе произведена закупка 3 дополнительных станков для производственных участков по ремонту оборудования, что позволило увеличить объемы и качество изготавливаемой продукции для нужд филиала. Для ремонтно-эксплуатационной деятельности и оказания дополнительных услуг в «Тамбовэнерго» на 2023 год запланировано изготовление 5508 металлоконструкций и ремонт более 30 корпусов и шкафов КТП.

«Успешное функционирование подразделений по ремонту электрооборудования позволяет повысить качество ремонтов и способствует существенному ускорению производственного цикла, снижению затрат на реализацию ремонтной программы за счет отказа от услуг подрядных организаций и повышению квалификации персонала. Высвободившиеся средства направлены на выполнение дополнительных работ по повышению надежности электроснабжения потребителей Тамбовской области», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.