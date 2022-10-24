«Тамбовэнерго» повысило надежность электроснабжения областного центра

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Работы проводились для повышения надежности электроснабжения потребителей и подготовки энергообъекта к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов.

В ходе работ на энергообъекте была произведена замена 13 железобетонных опор на многогранные, которые отличаются надежностью и эстетическим видом, что актуально для городской среды. Также в рамках ремонта на данной ВЛ выполнена замена 1,1 км грозотроса, 2 тысяч изоляторов, а также другой линейной арматуры.

Воздушные линии 110 кВ «Котовская ТЭЦ 2 – Тамбовская №4» первая и вторая цепь с отпайками обеспечивают транзит по 110 кВ между ПС 220 кВ Тамбовская №4 и ПС 220 кВ Котовская находящихся в зоне обслуживания Федеральной сетевой компании. Питают 3 городские подстанции 110 кВ, которые обеспечивают электроэнергией более 83 тысяч жителей и более 20 социально-значимых объектов города Тамбова и поселка Перикса. ВЛ является источником электроснабжения для таких крупных предприятий как Юго-Восточная железная дорога, Тамбовский вагоноремонтный завод, завод «Ревтруд», мукомольный завод «Деметра», хладокомбинат «Айстек», обувная фабрика.

«Реализация комплекса запланированных мероприятий на воздушных линиях основной сети обеспечила задел к дальнейшему развитию промышленности, как Тамбова, так и Тамбовской области в целом, а также бесперебойную работу электрооборудования, надежность и стабильность электроснабжения жителей региона в период низких температур и максимальных нагрузок на энергосистему», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.