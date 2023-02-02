В Тамбове по новой программе отремонтируют 15 территорий

Благоустройство коснется разных микрорайонов города Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове озвучили планы по благоустройству общественных территорий в 2023 году. Напомним, в 2022-м горожане выбирали объекты, которые отремонтируют по проекту «Комфортная городская среда». В список победителей голосования тогда вошли пешеходная зона на бульваре Энтузиастов, за благоустройство которой высказались 10 тысяч человек, по 5,5 тысяч горожан проголосовали за реконструкцию сквера «Автогородок» и пространства в районе стадиона «Динамо». В обновленном виде жители города увидят эти территории уже в этом году.

Как рассказали в городской мэрии, помимо этих объектов в этом году в Тамбове приведут в порядок 40 территорий, работы будут вести не только в областном центре, но и на примкнувших к нему в этом году населённых пунктах. 15 из них отремонтируют по региональной программе «Дорога к дому», на реализацию которой Тамбовской области из резервного фонда правительства выделили 500 миллионов рублей. Тамбову из них досталось порядка половины – 275,4 миллиона рублей. Сейчас практически решено, ремонт каких пространств проведут а эти деньги в текущем году. 11 проектов собираются реализовать непосредственно в городе и ещё 4 – в Строителе, Покрово-Пригородном и Бокино.

- Работы проведут в самых разных, в том числе отдалённых микрорайонах областного центра, - пояснил глава администрации Тамбова Максим Косенков. – Суть проекта – максимально приблизить зону благоустройства к жилой застройке – спальным районам, частному сектору, а также привязать их к социальным объектам, например, школам и детским садам.

На сегодняшний день предварительное решение принято по адресам десяти площадок, где с наступлением тепла должны начаться работы. Ещё по одной определённости пока нет, но в ближайшее время вопрос с выбором 11-й точки тоже обещают решить.

В зависимости от территории, на них обещают продумать вопрос «наполняемости», где то это будут тихие прогулочные площадки, где-то благоустройство дополнят детские городки и спортснаряды.

Ул. Победы, 7

Территория, которую определили для благоустройства на улице Победы, находится между двумя дорогами, люди и сейчас активно используют эту зону, но на сегодняшний день она не ухожена. Планируется, что в процессе работ здесь организуют полноценную пешеходную зону с зеленью, лавочками и освещением.

Ул. Мичуринская 149а, 151б

Площадка находится в районе 12-й школы и бассейна «Надежда», перед тем, как его благоустраивать, территорию собираются освободить от незаконно установленных здесь гаражей.

Ул. Мичуринская, 159в

Это одна из самых больших территорий, которую собираются привести в порядок в этом году. Её площадь составляет больше 11,5 тысяч кв. м. и пока с пользой для местых жителей не используется.

Ул. Бастионная, 24г

Район активно застраивается многоэтажками и в самое ближайшее время обещает стать одним из активно развивающихся в городе, поэтому для его нынешних и будущих обитателей решили организовать площадку для отдыха.

Советская, 57

На углу улиц Советской и Лермонтовской сейчас находится полуразвалившееся старинной здание, которое, как поясняют в горадминистрации со ссылкой на экспертов, исторической ценности не представляет и памятником не является. Если бы строение признали объектом культурного наследия, других вариантов, кроме как восстановить его, не возникло бы. Строительство в этой зоне запрещено, так как она является охранной для расположенных рядом памятников. Здание на Советской, 75 поэтому предлагают снести и разбить здесь зону отдыха. В мэрии говорят, что это решение не окончательное и решение примут с учётом мнения горожан. Тем не менее, в план ремонта территория включена.

Судьба площадки на Советской, 57 еще будет обсуждаться Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Ул. Новикова-Прибоя, 30, 34,36

Район, как признают городские власти, е избалованный вниманием. Лишь в прошлом году здесь появилась многофункциональная площадка, а теперь здесь собираются обустроить и спокойную зону отдыха.

Ул. Покровская, 2, 3

Окраина города, граничащая с селом Покрово-Пригородное, тоже страдающая от отсутствия цивилизованных мест для прогулок.

С. Лазо, 34, 36

На сегодняшний день здесь вовсе отсутствует инфраструктура для отдыха и эту ситуацию намерены исправить в 2023-м, обустроив общественное пространство.

МЖК

В этом микрорайоне, у дома на ул. Астраханской, 193, а выезде из Тамбова, в используемую жителями пешеходную зону собираются внести элементы сквера – озеленение, освещение. Кроме того, в этом месте обновят детскую площадку.

Сквер им. М. Ю. Лермонтова

На территории, расположенной в центре города между ул. Лермонтова и Кирова, установлен бюст великому поэту и прозаику, в котором из-за многочисленных слоёв краски уже сложно узнать героя, которому он установлен. Сейчас скульптуру исследуют специалисты – члены Союза художников, которые должны сделать вывод – есть ли шанс восстановить Лермонтову его «лицо» или в этой скульптуре его облик безвозвратно потерян. Как только эксперты вынесут свой вердикт, в городе будут решать, реставрировать памятник или устанавливать новый. Благоустроят также территорию вокруг него, а также выполнят ремонт обеих дорог, расположенных у зоны отдыха.

Из-за нескольких слоев краски Лермонтов стал на себя не похож Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Помимо 15 общественных пространств и 3 скверов, в этом году в городе собираются оборудовать 8 многофункциональных площадок, 8 площадок для воркаута и 6 площадок для выгула собак.