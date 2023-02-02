Максим Егоров познакомился с условиями проживания тамбовских военнослужащих в Белгородской области и передал им письма и подарки из дома

Руководитель области оценил место проживания военных, пообщался с ними и передал им КамАЗ со снаряжением, а также письма и подарки от семей. В составе делегации также были представители благотворительного фонда «Развитие Тамбовщины» и партии «Единая Россия».

Кроме того, Максим Егоров ответил на вопросы тамбовских военных, взял озвученные проблемы на контроль – все они будут решены. Большинство из них касается поддержки семей мобилизованных.

«Мы поддерживаем всех вместе и каждого военнослужащего в отдельности, - говорит Максим Егоров. - За каждой военной частью закреплен представитель фонда «Развитие Тамбовщины», чтобы точечно закрывать потребности. А сегодня кроме гуманитарной помощи мы привезли всем ребятам письма и подарки от жен, от семей. Рад, что настроение у ребят позитивное. Победа будет за нами!».

В свою очередь мужчины рассказали о том, как проходит служба. Например, Николай из Уваровского района и Иван из Тамбовского района рассказали, что настроение бодрое, но есть переживания за близких. К слову, именно эти мужчины доставили КамАЗ со снаряжением для сослуживцев.

Все военные передают привет домой и благодарность за помощь.

«Мы понимаем задачи, которые стоят перед нами и перед страной в целом. И при этом знаем, какой у нас крепкий тыл. Огромный привет моим родным и всем тамбовчанам!», - сказал Юрий из Тамбова.

А Роман поделился: «Настроение позитивное, мы не унываем. Проблем по снабжению нет, у нас всего достаточно. Спасибо всем, кто меня поддерживает!».

Отметим, в Тамбовской области средства на поддержку военных аккумулирует фонд «Развитие Тамбовщины». Свой вклад в это сделали уже 1,8 тысячи организаций и более 3,5 тысячи физических лиц. Собрано больше 170 миллионов рублей. Их направляют на закупку оборудования, снаряжения, обмундирования по конкретным запросам.

Напомним, ранее Глава Тамбовской области неоднократно посещал места расположения тамбовских военнослужащих. Так, в октябре он посетил учебный центр Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и пообщался с тамбовскими военнослужащими. Также он встречался с тамбовчанами во Владимирской и Смоленской областях. В ноябре прошлого года Максим Егоров вручил государственные награды одиннадцати военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Татьяна Юрьева